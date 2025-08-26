Ричмонд
Россиянка жестоко зарезала сожителя за отказ в интиме и поплатилась

Отказ заниматься сексом стоил россиянину жизни.

Отказ заниматься сексом стоил россиянину жизни. В Волгограде 43-летняя женщина не стерпела отказа в интиме и зарезала сожителя. Об этом пишет V1.RU со ссылкой на материалы суда.

Согласно судебным документам, женщина во время пьяных посиделок захотела красиво закончить вечер со своим партнером. Однако 46-летний сожитель отвечал не неоднократные предложения вступить в связь отказом под разными предлогами.

Оскорбленная этим женщина схватила нож и несколько раз ударила им волгоградца.

После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, дама спрятала нож под диван и спустя две минуты там же уснула.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Она зарезала мужчину, который приставал к ней.

Обвиняемая получила 10 лет колонии общего режима. Областной суд оставил в силе решение районного суда.

Ранее сообщалось, что в Новочеркасске Ростовской области за убийство сожителя женщину приговорили к 7 годам лишения свободы.

