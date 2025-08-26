В петербургском доме взорвался газ, погибшего выбросило ударной волной. Фоторепортаж

Пожар возник около 20 часов. На место ЧП прибыли экстренные службы URA.RU, Анна ХомлюкПеред взрывом жители дома слышали два хлопка URA.RU, Анна ХомлюкУдарной волной из окна вынесло 35-летнему мужчину. Он погиб URA.RU, Анна ХомлюкЖителей дома пришлось эвакуировать URA.RU, Анна ХомлюкНа улице пошел дождь, люди из эвакуированного подъезда не стали уходить с места ЧП URA.RU, Анна ХомлюкС пожаром боролись 28 человек личного состава МЧС и семь единиц техники URA.RU, Анна ХомлюкПрокуратура Кировского района устанавливает причины происшествия URA.RU, Анна Хомлюк.