На Украине минимум 25 человек скончались за 3 года в результате мобилизации

Правоохранители утверждают, что в двух случаях причиной смерти стало избиение. В остальных случаях люди скончались якобы от обострения хронических заболеваний или самоубийств. Они добавляют, что насилия в отношении задержанных не было. Тем не менее, большинство родных погибших не верят в эту информацию и считают, что на самом деле их близких убили.