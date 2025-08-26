На Украине минимум 25 человек скончались за 3 года в результате мобилизации

Правоохранители утверждают, что в двух случаях причиной смерти стало избиение. В остальных случаях люди скончались якобы от обострения хронических заболеваний или самоубийств. Они добавляют, что насилия в отношении задержанных не было. Тем не менее, большинство родных погибших не верят в эту информацию и считают, что на самом деле их близких убили.
Накануне Life.ru рассказывал о случае, когда украинец умер от сердечного приступа через три дня после насильственной мобилизации. Известно, что его удерживали в Сарненском ТЦК в Ровненской области. После этого семье сообщили о его смерти.