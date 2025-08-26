Трамп обвинил Зеленского и сравнил его с танцором танго

Ранее, во время встречи в Белом доме 18 августа, обсуждение приоритетов Украины по прекращению конфликта уже вызывало напряжение между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Тогда американский лидер попытался перебить украинского президента, когда тот подробно говорил о своих инициативах, однако Зеленский завершил выступление самостоятельно. Переговоры также включали лидеров Германии и Франции и были посвящены поиску путей урегулирования ситуации.