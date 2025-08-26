Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обвинил Зеленского и сравнил его с танцором танго

Президент Украины Владимир Зеленский разделяет ответственность за продолжающийся конфликт. Такое мнение высказал глава США Дональд Трамп, сравнив его поступок с танго.

Трамп сравнил действия Зеленского с танго.

Президент Украины Владимир Зеленский разделяет ответственность за продолжающийся конфликт. Такое мнение высказал глава США Дональд Трамп, сравнив его поступок с танго.

«Зеленский тоже не совсем невинен. Для танго нужны двое», — сообщает лидер штатов. Свое мнение он выразил во время общения с журналистами.

Ранее, во время встречи в Белом доме 18 августа, обсуждение приоритетов Украины по прекращению конфликта уже вызывало напряжение между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Тогда американский лидер попытался перебить украинского президента, когда тот подробно говорил о своих инициативах, однако Зеленский завершил выступление самостоятельно. Переговоры также включали лидеров Германии и Франции и были посвящены поиску путей урегулирования ситуации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше