Один человек пострадал при столкновении мотоцикла с легковушкой в центре Москвы

Автомобиль Citroen столкнулся с мотоциклом на улице Большая Полянка в Москве. Прибывшие на место медики забрали пострадавшего байкера для осмотра. Сотрудники Госавтоинспекции работают в районе аварии. Движение транспорта со стороны улицы Большая Якиманка затруднено. Об этом во вторник, 26 августа, сообщило агентство городских новостей «Москва».
Автомобиль BMW 24 августа на Фрунзенской набережной не справился с управлением и влетел в Mercedes, который от удара перевернулся. По сообщениям источников, тогда оказались ранены четверо детей.
Утром того же дня в результате ДТП с участием такси на 87-м километре МКАД в столице пострадал один человек. Кроме того, 22 августа автомобиль, ехавший по внутренней стороне 60-го километра автодороги, врезался в препятствие.