Один человек погиб после взрыва газа и пожара в многоэтажке Петербурга

Причиной пожара в доме на улице Стойкости могла стать неисправность газового оборудования в квартире. Момент взрыва запечатлели камеры наблюдения из подъезда напротив. Суда по кадрам, взрыв был такой силы, что у здания осыпалась часть конструкции.
Момент взрыва в Кировском районе Петербурга. Видео © Telegram / 78.ru.
По факту гибели человека возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Напомним, пожар в Кировском районе Петербурга вспыхнул вечером 26 августа. Пламя охватило трёхкомнатную квартиру, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.