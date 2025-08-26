Ричмонд
Один человек погиб после взрыва газа и пожара в многоэтажке Петербурга

В результате взрыва газа и последующего пожара в многоэтажке в Кировском районе Санкт-Петербурга погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по городу.

Источник: Life.ru

Причиной пожара в доме на улице Стойкости могла стать неисправность газового оборудования в квартире. Момент взрыва запечатлели камеры наблюдения из подъезда напротив. Суда по кадрам, взрыв был такой силы, что у здания осыпалась часть конструкции.

Момент взрыва в Кировском районе Петербурга. Видео © Telegram / 78.ru.

По факту гибели человека возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, пожар в Кировском районе Петербурга вспыхнул вечером 26 августа. Пламя охватило трёхкомнатную квартиру, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.