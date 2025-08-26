Ричмонд
Пожар в петербургской многоэтажке, где взорвался газ, потушили

Пожар, возникший после взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме на улице Стойкости в Кировском районе Санкт-Петербурга, полностью ликвидирован. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС России.

Возгорание удалось ликвидировать.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ петербургском доме взорвался газ, погибшего выбросило ударной волной. Фоторепортаж.

«Улица Стойкости, д. 29, корп. 2 — в 20:28 локализация, ликвидация открытого горения. В 22:09 пожар ликвидирован. Привлекалось от МЧС семь единиц техники и 28 человек личного состава», — уточнили в ведомстве.

Огонь успел распространиться на две квартиры. Сильнее всего пострадала трехкомнатная квартира на четвертом этаже: возгорание охватило всю ее площадь — 71 квадратный метр. В квартире на пятом этаже пожар повредил 10 квадратных метров.

Как сообщало URA.RU ранее, причиной пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв прогремел примерно в 19:30 мск. Погиб 35-летний мужчина. Всех жителей подъезда поселят в ближайшую 283-ю школу.