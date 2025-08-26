Россия перевела миллионы евро Латвии, чтобы страна выплатила пенсии

Ранее, в феврале 2025 года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает добиваться решения проблемы с невыплатой военных пенсий россиянам, проживающим в странах Балтии. По ее словам, Москва неоднократно информировала власти Латвии, Эстонии и Литвы о необходимости исполнения обязательств. Посольство РФ в Латвии подчеркивало, что средства для выплат были направлены заранее, однако из-за санкций и блокировки транзакций российским банкам перевести деньги не удавалось.