Таганрог столкнулся с угрозой атаки с воздуха

Глава Таганрога Светлана Камбулова в ночь на 27 августа объявила о введении режима воздушной опасности в городе. Сообщение об этом появилось в ее официальном telegram-канале. Жителям рекомендовано немедленно покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.