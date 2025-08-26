Трампу не понравились сильные слова Лаврова о Зеленском

Трамп не согласился с высказыванием главы МИД России.
Американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу нелигитимности президента Украины Владимира Зеленского. Трамп перехватил вопрос журналистов Стиву Уиткоффу на пресс-конференции в Белом доме.
«Неважно, что они говорят. Все позируют», — заявил Трамп, комментируя высказывание Лаврова. Его слова передает РИА Новости. Спецпосланник Уиткофф, которому был адресован вопрос о нелигитимности Зеленского, согласился с президентом США.
Ранее Лавров рассказал, что Россия признает Зеленского фактическим руководителем украинской администрации. Однако с точки зрения Конституции Украины его легитимность вызывает сомнения, отметил глава МИД РФ.