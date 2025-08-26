Ричмонд
Трампу не понравились сильные слова Лаврова о Зеленском

Американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу нелигитимности президента Украины Владимира Зеленского. Трамп перехватил вопрос журналистов Стиву Уиткоффу на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп не согласился с высказыванием главы МИД России.

«Неважно, что они говорят. Все позируют», — заявил Трамп, комментируя высказывание Лаврова. Его слова передает РИА Новости. Спецпосланник Уиткофф, которому был адресован вопрос о нелигитимности Зеленского, согласился с президентом США.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУиткофф: необходимости в обсуждении прекращения огня на Украине нет.

Ранее Лавров рассказал, что Россия признает Зеленского фактическим руководителем украинской администрации. Однако с точки зрения Конституции Украины его легитимность вызывает сомнения, отметил глава МИД РФ.

