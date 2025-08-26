Суд ужесточил приговор бывшим топ-менеджерам пермского телефонного завода

Суд установил, что преступления были совершены в 2019, 2021 и 2023 годах.
Гендиректор пермского телефонного завода «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина приговорены к семи годам лишения свободы за дачу взятки главе отдела Главного управления связи Минобороны России Сергею Слюсарю. Это решение принял Второй Западный окружной военный суд. Изначально всем троим было назначено по 2,5 млн рублей штрафа.
«Суд учел, что обвиняемые частично признали вину. Однако прокуратура подала апелляцию на это решение. В итоге наказание ужесточили, назначив Высокову, Гришиной и Слюсарю по семь лет лишения свободы. Высокова и Слюсаря отправили в колонию строгого режима», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант». Гришина и Высоков уже объявили, что будут обжаловать решение суда.
Следствие установило, что взятки были переданы Слюсарю в обмен на содействие и ускорение процесса оформления документов в Минобороны, необходимых для участия «Телты» в государственных тендерах на поставку средств связи для военных. Кроме того, ему вменяется содействие в завышении объемов продукции, поставляемой заводом, а также — помощь при приемке продукции на складе одной из воинских частей. В материалах дела указано, что представители завода вручили Слюсарю в качестве подарков на день рождения электросамокат, телевизор и квадрокоптер. Общая стоимость этих подарков — порядка 170 тысяч рублей.