Суд ужесточил приговор бывшим топ-менеджерам пермского телефонного завода

Следствие установило, что взятки были переданы Слюсарю в обмен на содействие и ускорение процесса оформления документов в Минобороны, необходимых для участия «Телты» в государственных тендерах на поставку средств связи для военных. Кроме того, ему вменяется содействие в завышении объемов продукции, поставляемой заводом, а также — помощь при приемке продукции на складе одной из воинских частей. В материалах дела указано, что представители завода вручили Слюсарю в качестве подарков на день рождения электросамокат, телевизор и квадрокоптер. Общая стоимость этих подарков — порядка 170 тысяч рублей.