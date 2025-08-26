Ричмонд
Гладков: БПЛА атаковали десять населённых пунктов Белгородской области

Беспилотники Вооружённых сил Украины во вторник атаковали десять населённых пунктов в четырёх приграничных районах Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, инциденты произошли в Шебекинском, Белгородском, Валуйском и Грайворонском округах, где дроны нанесли удары по гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуре.

Источник: Life.ru

В Шебекине FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на промышленной парковке, а в селе Муром в результате сброса взрывного устройства полностью уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка. Хутор Церковный в Белгородском районе также подвергся удару, повреждены технологические объекты на сельхозпредприятии.

Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в Валуйском округе: в сёлах Двулучное, Долгое, Казначеевка и хуторах Рябики, Дубровка, Леоновка повреждены восемь частных домовладений, две надворные постройки, два легковых автомобиля и комбайн. В Грайворонском округе в посёлке Хотмыжск полностью сгорел легковой автомобиль после прямого попадания FPV-дрона.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 191 беспилотный летательный аппарат, принадлежащий украинским вооружённым силам. Кроме того, был перехвачен крылатый противокорабельный ракетный комплекс «Нептун». Эти данные были предоставлены Министерством обороны Российской Федерации.

