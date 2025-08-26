Ричмонд
В Тульской области группа мигрантов играла в бейсбол на мемориале ВОВ

В поселке Косая Гора Тульской области группа мигрантов была замечена за игрой в бейсбол на территории мемориального комплекса, посвященного памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне.

Данная информация появилась в средствах массовой информации и привлекла внимание правоохранительных органов. Управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области подтвердило, что проводит мониторинг публикаций и начало проверку данного инцидента.

В частности, ведомство изучает обстоятельства произошедшего на предмет наличия в действиях иностранных граждан признаков состава преступления, связанного с реабилитацией нацизма, что предусмотрено статьей 354.1 Уголовного кодекса РФ.

