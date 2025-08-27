Целую авиабомбу времен ВОВ нашли и обезвредили в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области грибники нашли необычную и опасную находку — авиабомбу времен Великой Отечественной войны. По предварительным данным, снаряд пролежал в лесу не менее восьмидесяти лет. Об этом сообщил Телеканал Санкт-Петербург. Группа любителей тихой охоты, обнаружившая старый снаряд, немедленно сообщила о находке в экстренные службы. На место оперативно прибыли взрывотехники пиротехнического расчета МЧС.
— Специалисты аккуратно переместили снаряд в специальный транспорт, вывезли его на полигон и уничтожили, — уточнил телеканал в своем репортаже.
Сотрудники МЧС напоминают: при обнаружении подозрительных предметов не приближайтесь к ним и не трогайте руками. Зафиксируйте местоположение находки и сообщите об этом по номеру 112.
