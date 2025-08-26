Мигранты решили сыграть в бейсбол у мемориала ВОВ в Тульской области

В Тульской области Следственный комитет России начал проверку по факту игры в бейсбол мигрантами рядом с мемориалом павшим воинам Великой Отечественной войны в поселке Косая Гора.
— В соцмедиа сообщается, что в поселке Косая Гора Тульской области, где расположен мемориал павшим воинам ВОВ, мигранты играют в бейсбол, — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Поручено доложить о ходе проверки председателю СК Александру Бастрыкину. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.
Ранее могилы участников спецоперации осквернили в городе Красный Сулин Ростовской области. Сообщается, что вандалы сломали кресты, сорвали флаги и разбросали погребальные венки.