Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигранты решили сыграть в бейсбол у мемориала ВОВ в Тульской области

В Тульской области Следственный комитет России начал проверку по факту игры в бейсбол мигрантами рядом с мемориалом павшим воинам Великой Отечественной войны в поселке Косая Гора.

В Тульской области Следственный комитет России начал проверку по факту игры в бейсбол мигрантами рядом с мемориалом павшим воинам Великой Отечественной войны в поселке Косая Гора.

— В соцмедиа сообщается, что в поселке Косая Гора Тульской области, где расположен мемориал павшим воинам ВОВ, мигранты играют в бейсбол, — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Поручено доложить о ходе проверки председателю СК Александру Бастрыкину. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

Ранее могилы участников спецоперации осквернили в городе Красный Сулин Ростовской области. Сообщается, что вандалы сломали кресты, сорвали флаги и разбросали погребальные венки.