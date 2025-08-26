Cпасателей после аварийной посадки вертолета у пика Победы готовят к эвакуации в Россию

Двух российских спасателей, пострадавших во время жесткой посадки вертолета при попытке эвакуации альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы 16 августа, планируют транспортировать из Киргизии в Россию. Об этом сообщили в российском посольстве в Бишкеке, отметив, что вопрос находится в стадии активного решения, сообщает ТАСС.