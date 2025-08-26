Cпасателей после аварийной посадки вертолета у пика Победы готовят к эвакуации в Россию

Двух российских спасателей, пострадавших во время жесткой посадки вертолета при попытке эвакуации альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы 16 августа, планируют транспортировать из Киргизии в Россию. Об этом сообщили в российском посольстве в Бишкеке, отметив, что вопрос находится в стадии активного решения, сообщает ТАСС.
«Жизни спасателей вне опасности, однако им необходима квалифицированная медицинская помощь», — подчеркнул представитель дипмиссии. В настоящее время пострадавшие находятся в одной из больниц города Каракол.
Ранее начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что поиски Натальи Наговициной в Киргизии прекращены. По его словам, шансы на выживание альпинистки в сложных условиях высокогорья минимальны, однако официально ее не объявляют погибшей. В понедельник сотрудники МЧС Киргизии не смогли использовать дрон для оценки ее состояния из-за неблагоприятной погоды.
Первая попытка спасения состоялась 16 августа, но вертолет с группой спасателей совершил жесткую посадку, в результате чего несколько человек получили травмы, включая пилотов. Вторая экспедиция стартовала 19 августа, однако спустя три с половиной дня была вынуждена вернуться из-за ухудшения погодных условий и травмы спины у руководителя группы, полученной при аварийной посадке.
Ранее альпинист Алексей Овчинников заявил, что выживать 10 дней на высоте 7 тысяч метров малореально.