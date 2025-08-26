Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Беспилотник ВСУ влетел в жилой дом в Ростове-на-Дону

Украинский беспилотник (БПЛА) врезался в четырехэтажное жилое здание в Ростове-на-Дону, в результате чего загорелась крыша. Об этом стало известно во вторник, 26 августа.

Украинский беспилотник (БПЛА) врезался в четырехэтажное жилое здание в Ростове-на-Дону, в результате чего загорелась крыша. Об этом стало известно во вторник, 26 августа.

Как сообщают очевидцы, люди выбегали из квартир. По информации местных жителей, в городе прозвучало как минимум три громких взрыва, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Shot.

Дорога рядом с пострадавшим домом оцеплена правоохранителями, по городу слышны сирены. Официальная информация о пострадавших пока отсутствует. Ранее в Ростовской области была объявлена угроза атаки беспилотников.

14 августа в Ростове-на-Дону произошел взрыв, предварительной причиной которого назвали атаку украинского беспилотника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше