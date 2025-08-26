Shot: Беспилотник ВСУ влетел в жилой дом в Ростове-на-Дону

Украинский беспилотник (БПЛА) врезался в четырехэтажное жилое здание в Ростове-на-Дону, в результате чего загорелась крыша. Об этом стало известно во вторник, 26 августа.
Как сообщают очевидцы, люди выбегали из квартир. По информации местных жителей, в городе прозвучало как минимум три громких взрыва, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Shot.
Дорога рядом с пострадавшим домом оцеплена правоохранителями, по городу слышны сирены. Официальная информация о пострадавших пока отсутствует. Ранее в Ростовской области была объявлена угроза атаки беспилотников.
14 августа в Ростове-на-Дону произошел взрыв, предварительной причиной которого назвали атаку украинского беспилотника.