Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигранты устроили игру в бейсбол у мемориала ВОВ под Тулой и нарвались на проверку

В Тульской области следственные органы начали процессуальную проверку из-за инцидента, связанного с игрой мигрантов в бейсбол неподалёку от мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны. Этот случай произошёл в поселке Косая Гора, где группа иностранных граждан решила использовать территорию мемориального комплекса для своих спортивных занятий. Данная ситуация вызвала обеспокоенность общественности.

Мигранты устроили игру в бейсбол у мемориала ВОВ. Видео © VK / Обитель Храбрых Тула.

В сообщении Следственного комитета подчёркивается, что действия мигрантов проверяются по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), поскольку подобное поведение может расцениваться как проявление неуважения к памяти защитников Отечества. Ход проверки будет взят под личный контроль председателя СК Александра Бастрыкина.

Ранее стало известно, что в Государственную думу был внесён законопроект, который предлагает ввести плату за обучение детей мигрантов в российских школах. В рамках этого нововведения также планируется ограничить количество бесплатных попыток для сдачи экзамена по русскому языку.