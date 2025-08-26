Мигранты устроили игру в бейсбол у мемориала ВОВ под Тулой и нарвались на проверку

Мигранты устроили игру в бейсбол у мемориала ВОВ. Видео © VK / Обитель Храбрых Тула.
В сообщении Следственного комитета подчёркивается, что действия мигрантов проверяются по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), поскольку подобное поведение может расцениваться как проявление неуважения к памяти защитников Отечества. Ход проверки будет взят под личный контроль председателя СК Александра Бастрыкина.
Ранее стало известно, что в Государственную думу был внесён законопроект, который предлагает ввести плату за обучение детей мигрантов в российских школах. В рамках этого нововведения также планируется ограничить количество бесплатных попыток для сдачи экзамена по русскому языку.