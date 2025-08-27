Сильное землетрясение в Каспийском море: жители Дагестана вышли на улицы

Из-за опасений новых подземных толчков местные жители массово покинули свои дома и вышли на улицы. Сейсмические волны были также зарегистрированы в Чечне, Астраханской области, Пятигорске, Актау и даже в Азербайджане. В настоящий момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации.