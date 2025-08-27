Сильное землетрясение в Каспийском море: жители Дагестана вышли на улицы

В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 6, сообщили в SHOT. Подземные толчки почувствовали жители Махачкалы, Дербента, Каспийска и Хасавюрта около 23:30 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился примерно в 50 километрах от Дербента.
Из-за опасений новых подземных толчков местные жители массово покинули свои дома и вышли на улицы. Сейсмические волны были также зарегистрированы в Чечне, Астраханской области, Пятигорске, Актау и даже в Азербайджане. В настоящий момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации.
Вчера землетрясение произошло в районе аэропорта Махачкалы.