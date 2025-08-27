Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение прогремело в Дагестане

В Дагестане, недалеко от Каспийска, произошло землетрясение. Об этом сообщают читатели URA.RU.

Люди почувствовали толчки на большом расстоянии.

В Дагестане, недалеко от Каспийска, произошло землетрясение. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«У нас буквально покачался дом, очень страшно! Думала, что сойду с ума», — сообщает собеседница агентства.

Согласно информации от сейсмологов, землетрясение, зафиксированное сегодня, имело магнитуду 5,4. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 88 километров от Махачкалы, в Каспийском море. Утром сейсмологические службы зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,4 в Карабудахкентском районе Дагестана.

Ранее в августе землетрясения фиксировались и в других регионах России: на Алтае магнитуда толчков достигла 4,4, а на Камчатке — 8,5, где была объявлена угроза цунами. Специалисты отмечают, что сейсмическая активность в стране в последние недели наблюдается сразу в нескольких районах.