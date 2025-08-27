Ростовская область под ударом дронов: произошел взрыв и пожар на крыше дома

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе в настоящее время продолжается отражение воздушной атаки противника. По его словам, силы ПВО уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов в районах Таганрога, Чертковском и Миллеровском.
В результате падения одного из БПЛА в Ростове-на-Дону произошёл взрыв и пожар на крыше четырёхэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский. На место инцидента оперативно прибыли дежурные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Глава региона призвал жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться в помещениях.