В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение в Каспийском море произошло в 41 километре от Дербента.

У побережья России, в Каспийском море, произошло землетрясение. Вечером 26 августа сейсмологи зафиксировали здесь землетрясение магнитудой 6,0. Сообщение Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) цитируют РИА Новости.

По данным ученых, подземный толчок был зафиксирован в 23.33 по московскому времени. Природное явление произошло на расстоянии в 41 километр к северо-западу от дагестанского Дербента.

«Очаг залегал на глубине 12 километров», — пояснили в ведомстве.

Какой-либо информации о возможных жертвах ЧП и разрушениях в настоящее время не поступало.

Накануне в Кузбассе было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9.

Ранее KP.RU сообщал, что 25 августа у берегов северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2.

А Камчатку продолжает трясти после июльского землетрясения — более 30 афтершоков было зафиксировано на Камчатке 24 августа.