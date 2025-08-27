Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 10 БПЛА над Ростовской областью

В Ростовской области в настоящее время отражается воздушная атака. Об этом в среду, 27 августа, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

В Ростовской области в настоящее время отражается воздушная атака. Об этом в среду, 27 августа, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, силы противовоздушной обороны (ПВО) уже уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.

В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА произошли взрыв и пожар на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский.

— На место выехали дежурные службы. Информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности не находиться на улице.

14 августа в Ростове-на-Дону произошел взрыв, предварительной причиной которого называли атаку украинского беспилотника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше