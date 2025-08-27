Силы ПВО сбили 10 БПЛА над Ростовской областью

В Ростовской области в настоящее время отражается воздушная атака. Об этом в среду, 27 августа, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.
По словам Слюсаря, силы противовоздушной обороны (ПВО) уже уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.
В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА произошли взрыв и пожар на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский.
— На место выехали дежурные службы. Информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.
Губернатор призвал жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности не находиться на улице.
14 августа в Ростове-на-Дону произошел взрыв, предварительной причиной которого называли атаку украинского беспилотника.