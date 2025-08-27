СК начал проверку по факту осквернения мигрантами мемориала в Тульской области

Следственный комитет России начал проверку в связи с осквернением мемориала воинам Великой Отечественной войны в Тульской области. Поводом стало сообщение о том, что на территории памятника мигранты играли в бейсбол. Данная информация подтверждена пресс-службой ведомства.
В соцсетях сообщалось, что в поселке Косая Гора Тульской области, где расположен мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны, мигранты играли в бейсбол.
При этом отмечалось, что следственными органами СК РФ по Тульской области по данному факту была организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ.
Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Тульской области предоставить доклад о ходе проверки по инциденту.
Напомним, что накануне по указу президента РФ Владимира Путина срок полномочий Александра Бастрыкина был продлен до августа 2026 года.