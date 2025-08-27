Дрон упал на жилой дом в Ростове, начался пожар

Дроны ВСУ снова атаковали Ростовскую область.
В Ростове-на-Дону беспилотный летательный аппарат упал на крышу жилого четырехэтажного дома в Халтуринском переулке. Прозвучал взрыв и начался пожар. Об этом в своем telegram-канале сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский. На место выехали дежурные службы. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил Слюсарь.
Руководитель региона также уточнил, что силами ПВО уничтожено десять БПЛА в Таганроге, а также в Чертковском и Миллеровском районе. Жителей попросили соблюдать меры безопасности и по возможности не выходить из домов.
Как сообщало URA.RU ранее, 15 августа в небе над Ростовской областью российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа. Соответствующую информацию озвучили в Министерстве обороны РФ.