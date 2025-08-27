Ричмонд
Глава Ростова-на-Дону выступил с заявлением по поводу взрыва из-за атаки дрона

На месте, где был взрыв из-за атаки украинского дрона в Ростове-на-Дону, работают экстренные службы. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.

Город атаковал вражеский беспилотник.

«Нахожусь на месте происшествия в Ленинском районе города. Работают службы экстренного реагирования. Прошу всех сохранять спокойствие», — сообщил Скрябин в своем telegram-канале.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь ранее отметил, что взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном доме в переулке Халтуринский в Ростове-на-Дону начался из-за падения обломков украинского беспилотника. Спасатели тушат пожар, уточнил руководитель региона.