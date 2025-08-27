Несколько квартир получили повреждения в результате украинской атаки на Белгород

Белгород в ночь на среду подвергся атаке украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате детонации беспилотника о дорожное полотно повреждено остекление в трёх квартирах двух многоквартирных домов», — сообщил руководитель области.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
На месте сейчас работают оперативные службы города. Информация о последствиях уточняется.
Отметим, что ранее Гладков предупредил об опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области.
Ранее также сообщалось об атаке ВСУ на Ростовскую область, там из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше многоэтажки.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.