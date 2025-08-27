Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько квартир получили повреждения в результате украинской атаки на Белгород

Белгород в ночь на среду подвергся атаке украинского беспилотника.

Белгород в ночь на среду подвергся атаке украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате детонации беспилотника о дорожное полотно повреждено остекление в трёх квартирах двух многоквартирных домов», — сообщил руководитель области.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте сейчас работают оперативные службы города. Информация о последствиях уточняется.

Отметим, что ранее Гладков предупредил об опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области.

Ранее также сообщалось об атаке ВСУ на Ростовскую область, там из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше многоэтажки.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше