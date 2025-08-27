Ричмонд
СК начал проверку после осквернения мигрантами тульского мемориала

СК начал проверку из-за мигрантов, сыгравших в бейсбол у тульского мемориала.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Следственное управление СК по Тульской области организовало проверку после появления в соцсетях видео с мигрантами, играющими в бейсбол на территории мемориального комплекса в поселке Косая Гора, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация в которой сообщается о том, что в поселке Косая Гора Тульской области иностранцы играют в бейсбол (или крикет) на территории мемориального комплекса», — говорится в сообщении.

По данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статье 354 Уголовного кодекса («Реабилитация нацизма»).

Как уточнили в Следственном комитете, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Тульской области доложить о ходе проверки по факту осквернения мемориала.