Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за воздушной атаки ВСУ в зону ЧС попали 11 домов в Ростовской области

В Новобессергеневском в Ростовской области 11 домов попали в зону ЧС из-за воздушной атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В результате воздушной атаки в Новобессергеневском поселении Ростовской области 11 жилых домов оказались в границах зоны чрезвычайной ситуации. Как сообщил в Telegram-канале глава Неклиновского района Василий Даниленко, ранее фиксировались повреждения шести частных домов в селе Новобессергеневка.

Глава района уточнил, что больше всего пострадали окна — во многих домах выбиты стекла. Также в нескольких зданиях повреждены двери, стены и крыши. В одном доме частично разрушены стена и кровля, а также пострадала машина.

Уточняется, что для помощи пострадавшим специальная комиссия уже работает на месте: специалисты оценивают ущерб и фиксируют все данные.

Напомним, что ранее 25 августа средствами ПВО были сбиты восемь беспилотников самолетного типа над Ростовской областью.