Из-за воздушной атаки ВСУ в зону ЧС попали 11 домов в Ростовской области

В результате воздушной атаки в Новобессергеневском поселении Ростовской области 11 жилых домов оказались в границах зоны чрезвычайной ситуации. Как сообщил в Telegram-канале глава Неклиновского района Василий Даниленко, ранее фиксировались повреждения шести частных домов в селе Новобессергеневка.
Глава района уточнил, что больше всего пострадали окна — во многих домах выбиты стекла. Также в нескольких зданиях повреждены двери, стены и крыши. В одном доме частично разрушены стена и кровля, а также пострадала машина.
Уточняется, что для помощи пострадавшим специальная комиссия уже работает на месте: специалисты оценивают ущерб и фиксируют все данные.
Напомним, что ранее 25 августа средствами ПВО были сбиты восемь беспилотников самолетного типа над Ростовской областью.