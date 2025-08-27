ВСУ атаковали Белгород беспилотником

«Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации беспилотника повреждено остекление в трёх квартирах двух многоквартирных домов», — написал он в своём телеграм-канале.
Глава региона также добавил, что на месте происшествия уже работают все оперативные службы. Информация о последствиях удара ВСУ на земле продолжает уточняться.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ беспилотниками атаковали Ростов-на-Дону. Над городом прогремели взрывы, после чего начался пожар на крыше многоквартирного дома. До этого в регионе объявили опасность атаки БПЛА.
