Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Белгород беспилотником

Вечером 26 августа произошла атака беспилотника украинских вооружённых формирований на Белгород. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации беспилотника повреждено остекление в трёх квартирах двух многоквартирных домов», — написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона также добавил, что на месте происшествия уже работают все оперативные службы. Информация о последствиях удара ВСУ на земле продолжает уточняться.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ беспилотниками атаковали Ростов-на-Дону. Над городом прогремели взрывы, после чего начался пожар на крыше многоквартирного дома. До этого в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше