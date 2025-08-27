Пожар на крыше жилого дома в Ростове после атаки БПЛА локализовали

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пожар на кровле жилого дома в 250 «квадратов» в Ростове-на-дону после атаки БПЛА локализован, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о происшествии в Ленинском районе, по его словам, на месте работают службы экстренного реагирования. Позже врио губернатора Ростовской области сообщил, что ПВО уничтожила десять беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах региона. Также он добавил, что в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме.
«Выехал к месту пожара в многоквартирном доме по переулку Халтуринский в Ростов-на-Дону. После атаки БПЛА там загорелась кровля дома на площади 250 квадратных метров. Пожар уже локализован… Никто из людей не пострадал», — написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что из дома эвакуировано 15 жильцов, им было предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы номер 50.
Врио губернатора добавил, что утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу.
Беспилотная опасность на территории региона была объявлена в 21.45 мск вторника. Она действует до сих пор.