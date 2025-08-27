Ричмонд
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Дагестана в Каспийском море

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Каспийского моря в 41 километре к северо-западу от Дербента (Дагестан). Подземный толчок был зарегистрирован Европейским средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC) в 23:33 по московскому времени на глубине 12 километров.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, жертвы и разрушения на побережье не зафиксированы. Однако подземные толчки ощущали жители Дербента, Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта. Сейсмологи отмечают, что эпицентр находился в морской акватории, что снизило потенциальные последствия для населённых пунктов.

Момент землетрясения в Дагестане попал в трансляцию футбольного матча. Видео © VK / Лига Азерпетрола.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки. Инцидент зафиксирован 25 августа в 163 км от Петропавловска-Камчатского.