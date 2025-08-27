Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Дагестана в Каспийском море

По предварительным данным, жертвы и разрушения на побережье не зафиксированы. Однако подземные толчки ощущали жители Дербента, Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта. Сейсмологи отмечают, что эпицентр находился в морской акватории, что снизило потенциальные последствия для населённых пунктов.
Момент землетрясения в Дагестане попал в трансляцию футбольного матча. Видео © VK / Лига Азерпетрола.
Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки. Инцидент зафиксирован 25 августа в 163 км от Петропавловска-Камчатского.