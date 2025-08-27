Сейсмологи раскрыли масштабы землетрясения, прогремевшего по всему Дагестану

Причиной сообщения стал энергичный толчок с энергетическим классом 14,8, который, по информации службы, ощутили жители всей территории республики. «Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами от населения не поступали», — отметили сейсмологи. В организации подчеркнули, что объекты социальной инфраструктуры продолжают функционировать в штатном режиме.