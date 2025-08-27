Ричмонд
Губернатор Слюсарь: Пожар после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону локализован

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о локализации пожара в многоквартирном доме в переулке Халтуринский в Ростове-на-Дону. Об этом стало известно в среду, 27 августа.

Возгорание, возникшее на крыше после атаки беспилотника (БПЛА), охватило площадь 250 квадратных метров.

В результате инцидента из дома были эвакуированы 15 человек. Им предложено размещение в пункте временного проживания, развернутом на базе школы № 50. Никто из жильцов не пострадал.

— Утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Окажем людям необходимую помощь, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уже уничтожили 10 БПЛА в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский.

