Силы ПВО уничтожили десять БПЛА в трех районах Ростовской области

В Ростове-на-Дону один из беспилотников упал на крышу жилого дома, вызвав взрыв.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников в Таганроге, а также в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь, отметив, что в области продолжается отражение воздушной атаки.

В Ростове-на-Дону один из беспилотников упал на крышу жилого дома, вызвав взрыв и последующий пожар. Инцидент произошел в четырехэтажном здании, расположенном в переулке Халтуринский.

По словам Слюсаря, на месте работают экстренные службы. Информация о возможных пострадавших уточняется, а последствия инцидента продолжают устранять.

Ранее над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области уничтожили более десяти беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

