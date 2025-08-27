Ричмонд
Ростовский губернатор раскрыл последствия удара БПЛА по жилому дому

В Ростове-на-Дону сбитый беспилотник упал на жилой дом — 15 местных жителей были экстренно эвакуированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Удар пришелся по четырехэтажному зданию.

«После атаки БПЛА на доме загорелась кровля, пожар уже локализован. Из здания эвакуированы 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в ПВР. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны ВСУ атаковали центр Ростова-на-Дону: в какие еще регионы РФ летят украинские БПЛА. Онлайн-трансляция.

По словам мэра города Александра Скрябина, инцидент произошел в Халтуринском переулке. На месте работают экстренные службы. По данным властей, силы ПВО уничтожили 10 БПЛА в Таганроге, а также в Чертковском и Миллеровском районах.

