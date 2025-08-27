Ростовский губернатор раскрыл последствия удара БПЛА по жилому дому

Удар пришелся по четырехэтажному зданию.
В Ростове-на-Дону сбитый беспилотник упал на жилой дом — 15 местных жителей были экстренно эвакуированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«После атаки БПЛА на доме загорелась кровля, пожар уже локализован. Из здания эвакуированы 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в ПВР. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
По словам мэра города Александра Скрябина, инцидент произошел в Халтуринском переулке. На месте работают экстренные службы. По данным властей, силы ПВО уничтожили 10 БПЛА в Таганроге, а также в Чертковском и Миллеровском районах.