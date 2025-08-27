Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жильцов горящего дома в Ростове-на-Дону эвакуировали, никто не пострадал

В Ростове-на-Дону эвакуировали жильцов горящего многоквартирного дома, где после атаки БПЛА произошёл взрыв и последующий пожар. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Источник: Life.ru

«Пожар уже локализован. Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы 55», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Власти уточнили, что происшествие обошлось без пострадавших. Утром на место выедет специальная комиссия, которая оценит масштаб ущерба. Людям помогут с восстановлением жилья.

Как сообщал Life.ru, крупный пожар в 4-этажном жилом доме в центра Ростова произошёл во время налёта украинских беспилотников. Перед этим жители слышали серию громких взрывов. Над регионом уже сбили не менее 10 БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше