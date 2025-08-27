Жильцов горящего дома в Ростове-на-Дону эвакуировали, никто не пострадал

«Пожар уже локализован. Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы 55», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Власти уточнили, что происшествие обошлось без пострадавших. Утром на место выедет специальная комиссия, которая оценит масштаб ущерба. Людям помогут с восстановлением жилья.
Как сообщал Life.ru, крупный пожар в 4-этажном жилом доме в центра Ростова произошёл во время налёта украинских беспилотников. Перед этим жители слышали серию громких взрывов. Над регионом уже сбили не менее 10 БПЛА.