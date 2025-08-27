Ричмонд
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья России в районе Каспийского моря

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,0, зафиксированном в районе Каспийского моря, у побережья России.

Подземный толчок произошел в 23:33 по московскому времени. Эпицентр находился в 41 километре к северо-западу от Дербента, очаг залегал на глубине 12 километров, говорится на сайте.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.