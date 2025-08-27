В Ростове развернут ПВР для жильцов дома, который загорелся после атаки БПЛА

В Ростове развернут пункт временного размещения для жильцов дома, который загорелся после атаки БПЛА. Происшествие случилось в ночь на 27 августа. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, огонь охватил кровлю многоквартирного дома в центре города. Пожар уже локализовали на площади 250 квадратных метров.
— Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы № 55, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Утром комиссия начнет оценку ущерба, причиненного имуществу.
— Окажем людям необходимую помощь, — сообщил глава региона.