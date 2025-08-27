Слюсарь сообщил о локализации пожара на крыше многоэтажки, которую атаковали ВСУ

Пожар на крыше жилого многоэтажного дома в Ростове-на-Дону, который произошел из-за атаки украинского дрона, локализовали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что после атаки БПЛА ВСУ загорелась кровля дома на площади 250 квадратных метров. ЧП произошло в доме в переулке Халтуринском.
«Пожар уже локализован. Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы 55», — рассказал Слюсарь.
Врио губернатора уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.
Уже утром в среду комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Жителям многоэтажки будет оказана необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что из-за падения БПЛА на крыше жилого дома сначала произошел взрыв, а затем вспыхнул пожар.
