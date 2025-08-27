В Дагестане прогремело землетрясение, из-за чего зашатало дома: что известно

Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами от населения не поступали, передает telegram-канал «МЧС Дагестана». Уточняется, что объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме. Толчки на поверхности ощущались по всей территории республики, сообщает МЧС. Землетрясение также ощутили в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Актау, Азербайджане и в Грузии.