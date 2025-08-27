«Фекальный вандал» в шестой раз осквернил памятник Чебурашке в Волжском

В городе-спутнике Волгограда, Волжском, рано утром 26 августа в шестой раз зафиксирован акт вандализма в отношении памятника Чебурашке.
Инцидент произошел в сквере на улице Александрова. Процесс осквернения фигурки героя детского мультфильма был заснят городскими камерами видеонаблюдения.
На опубликованных администрацией Волжского кадрах видно, как неизвестный мужчина, после кратковременного осмотра, подходит к памятнику и совершает над ним акт испражнения. Это уже не первый подобный случай, однако в этот раз злоумышленника удалось запечатлеть на видео.
Администрация города активно ищет нарушителя и просит граждан оказать содействие в его поимке, передав всю имеющуюся информацию в полицию. В мэрии выразили надежду, что благодаря полученным видеозаписям удастся привлечь виновного к ответственности, передает Telegram-канал «Администрация Волжского».
