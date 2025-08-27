Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп высмеял Украину за ее мечты о победе над Россией

Украина напрасно рассчитывает победить Россию в военном конфликте, учитывая существенное превосходство противника. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время публичного выступления.

Трамп уверен, что Украина не сможет победить Россию.

Украина напрасно рассчитывает победить Россию в военном конфликте, учитывая существенное превосходство противника. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время публичного выступления.

«Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас», — заявил глава Белого дома. По его словам, именно его предшественник на посту президента Джо Байден несет ответственность за разворачивание кризиса.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп заявил, что не видит вины России в начале СВО.

В ходе выступления Трамп также отметил, что не считает президента Украины полностью невиновным в затягивании конфликта. Он допустил возможность введения санкций против Киева в случае отказа украинских властей от урегулирования ситуации.

Ранее Дональд Трамп уже подчеркивал неизбежность победы России в конфликте на Украине и предлагал различные меры давления, включая пошлины, чтобы ускорить урегулирование ситуации. Эксперты отмечали, что стратегия Трампа направлена на то, чтобы США выглядели миротворцем, а обе стороны конфликта — проигравшими, при этом Вашингтон стремится не становиться прямым участником противостояния.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше