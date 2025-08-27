Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ

Белгород подвергся атаке беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако повреждено остекление в трех квартирах, расположенных в двух многоквартирных домах.
В своем Telegram-канале Гладков уточнил, что взрыв произошел после детонации дрона о дорожное полотно. Уточняется масштаб нанесенного ущерба.
На месте инцидента работают оперативные службы. По словам губернатора, дополнительная информация о последствиях атаки будет представлена по мере ее поступления.
Ранее над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области уничтожили более десяти беспилотников.