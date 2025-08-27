Ричмонд
Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ

В результате произошедшего никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Белгород подвергся атаке беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако повреждено остекление в трех квартирах, расположенных в двух многоквартирных домах.

В своем Telegram-канале Гладков уточнил, что взрыв произошел после детонации дрона о дорожное полотно. Уточняется масштаб нанесенного ущерба.

На месте инцидента работают оперативные службы. По словам губернатора, дополнительная информация о последствиях атаки будет представлена по мере ее поступления.

Ранее над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области уничтожили более десяти беспилотников.