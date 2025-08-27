Ричмонд
Потерял мяч и упал на газон: землетрясение в Дагестане помешало матчу по футболу

Землетрясение в Дагестане во время матча по футболу попало на видео.

Источник: Комсомольская правда

Момент землетрясения магнитудой 6,0 в Дагестане был запечатлен в прямом эфире во время трансляции любительского футбольного матча. Видеофрагмент публикует RT.

На опубликованных кадрах заметно, как в момент подземных толчков футболист не удержал равновесие, выпустил мяч из-под контроля и упал на поле.

Напомним, что подземные толчки были зафиксированы вечером 26 августа. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Уточняется, что тогда подземные толчки ощущали также в Грузии, Азербайджане, Армении, Казахстане и Иране.

Кроме этого, 25 августа в южной части Кузбасса было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9.

3 июня в турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 5,8. Тогда там находилось около 10 — 15 тысяч российских туристов. По предварительным данным, никто из них не пострадал.