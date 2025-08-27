Потерял мяч и упал на газон: землетрясение в Дагестане помешало матчу по футболу

Напомним, что подземные толчки были зафиксированы вечером 26 августа. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Уточняется, что тогда подземные толчки ощущали также в Грузии, Азербайджане, Армении, Казахстане и Иране.