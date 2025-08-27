Наговицина, застрявшая на высоте 7200 м с переломом, может быть объявлена умершей в России

Наговицина получила перелом ноги и оказалась на небольшой площадке на пике Победы (7 439 м), одной из самых сложных горных вершин мира. Первая спасательная операция 16 августа закончилась аварийной посадкой вертолета и травмами у нескольких участников. Вторая попытка была предпринята 19 августа, но из-за неблагоприятных погодных условий спасатели были вынуждены вернуться спустя несколько дней.