Наговицина, застрявшая на высоте 7200 м с переломом, может быть объявлена умершей в России

Альпинистка Наталья Наговицина, которая с 12 августа находится на пике Победы на высоте около 7 200 метров из-за сломанной ноги и невозможности передвигаться, может быть официально признана погибшей спустя шесть месяцев. Об этом ТАСС сообщил юрист Тимур Чанышев.
По его словам, для Натальи может применяться особый порядок признания смерти, если исчезновение произошло в условиях, угрожающих жизни и предполагающих летальный исход. В таком случае суд может объявить человека умершим через полгода после пропажи.
Для этого родственникам альпинистки необходимо обратиться в суд и предоставить доказательства несчастного случая. Официальное признание смерти позволит им, например, оформить наследство или получить соответствующие выплаты.
Наговицина получила перелом ноги и оказалась на небольшой площадке на пике Победы (7 439 м), одной из самых сложных горных вершин мира. Первая спасательная операция 16 августа закончилась аварийной посадкой вертолета и травмами у нескольких участников. Вторая попытка была предпринята 19 августа, но из-за неблагоприятных погодных условий спасатели были вынуждены вернуться спустя несколько дней.
За всю историю восхождений на пик Победы более 80 альпинистов погибли, при этом ни одного тела не удалось спустить с вершины.
До этого спасателей после аварийной посадки вертолета у пика Победы готовят к эвакуации в Россию.