На Камчатке зафиксировали 14 афтершоков за сутки

В регионе также отмечается активность вулкана Камбального, туристов просят не приближаться к нему. Активность проявляют и другие исполины: Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников.
В связи с сейсмической активностью остаётся закрытой дорога мыс Левашова — посёлок Октябрьский в Усть-Большерецком округе. Также на территории региона продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации природного характера.
Ранее Life.ru писал, что в предыдущие сутки на Камчатке произошло 18 афтершоков. Два из них ощущались в населённых пунктах.
