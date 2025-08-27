Ричмонд
На Камчатке зафиксировали 14 афтершоков за сутки

За последние сутки на Камчатке произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,2. Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, подземные толчки в населённых пунктах не ощущались.

Источник: Life.ru

В регионе также отмечается активность вулкана Камбального, туристов просят не приближаться к нему. Активность проявляют и другие исполины: Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников.

В связи с сейсмической активностью остаётся закрытой дорога мыс Левашова — посёлок Октябрьский в Усть-Большерецком округе. Также на территории региона продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации природного характера.

Ранее Life.ru писал, что в предыдущие сутки на Камчатке произошло 18 афтершоков. Два из них ощущались в населённых пунктах.

