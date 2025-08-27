Дрон упал на дом в Ростове-на-Дону, жителей эвакуировали: главное к этому часу

Беспилотник сбили средства ПВО.
В ночь на 27 августа в центре Ростова-на-Дону обломки сбитого БПЛА попали в жилой дом. В результате загорелась кровля. Местных жителей экстренно эвакуировали в безопасное место. В материале URA.RU собрана всяосновная информация о происшествии.
Мэр прибыл на место ЧП.
Глава города Александр Скрябин с места события сообщил, что службы экстренного реагирования незамедлительно подключились к работе. Он обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.
Губернатор раскрыл масштаб атаки.
Руководитель Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что над регином ликвидировано 10 БПЛА врага. По его словам, в Ростов-на-Дону дрон рухнул на многоквартирный четырехэтажный дом.
Никто не пострадал.
После падения дрона из дома эвакуировали 15 жильцов. Им предложили расположиться на ночь в пункте временного размещения, который развернули на базе школы № 55. В результате ЧП никто не пострадал, подчеркнул Слюсарь. Губернатор пообещал предоставить необходимые выплаты нуждающимся после проверки состояния поврежденного здания.