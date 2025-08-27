Ричмонд
В Сети появились кадры землетрясения в Махачкале

В Махачкале произошло землетрясение магнитудой 5,9 с эпицентром в Каспийском море, что вызвало массовую эвакуацию жителей.

В Махачкале произошло землетрясение магнитудой 5,9 с эпицентром в Каспийском море, что вызвало массовую эвакуацию жителей. По данным Telegram-канала Mash, около тысячи человек покинули свои дома, опасаясь повторных подземных толчков и возможного обрушения зданий. Землетрясение ощущалось по всей территории Дагестана и вызвало панику среди населения — были опубликованы кадры стихии.

Подземные толчки были зафиксированы также в соседних регионах — жители Пятигорска, Кисловодска и Астрахани сообщили о подземной тряске.

В Сети появились видеозаписи момента землетрясения и реакции людей на происходящее.