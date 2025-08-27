Ребенок случайно застрелил 15-летнего подростка из пневматической винтовки

В Ингушетии Следственный комитет начал проверку по факту смерти 15-летнего подростка, который погиб в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой. Как сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по республике, инцидент произошел 26 августа на территории частного домовладения в селе Сагопши Малгобекского района.
По предварительным данным, 12-летний мальчик случайно выстрелил в 15-летнего подростка, попав ему в грудную клетку. От полученного подросток ребенок скончался в больнице.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Прокуратура республики осуществляет контроль за ходом проверки, устанавливая все обстоятельства произошедшего и давая оценку соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних, говорится в сообщении.
Похожий случай произошел несколько дней назад. Врачи в Подмосковье спасли подростка с пулей в сердце. Сообщается, что компания подростков играла в лесу с пневматическим ружьем, когда один из них случайно выстрелил 16-летнему парню в грудную клетку. Пострадавшего доставили в Детский центр имени Рошаля, где в ходе обследования врачи выявили, что пуля застряла в полости перикарда — наружной оболочки сердца.