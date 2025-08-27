Ребенок случайно застрелил 15-летнего подростка из пневматической винтовки

Похожий случай произошел несколько дней назад. Врачи в Подмосковье спасли подростка с пулей в сердце. Сообщается, что компания подростков играла в лесу с пневматическим ружьем, когда один из них случайно выстрелил 16-летнему парню в грудную клетку. Пострадавшего доставили в Детский центр имени Рошаля, где в ходе обследования врачи выявили, что пуля застряла в полости перикарда — наружной оболочки сердца.